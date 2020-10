Giovanni Ciacci critica Tommaso Zorzi mi imita ma ci riesce male (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giovanni Ciacci durante un’intervista rilasciata al settimanale “Novella2000” ha criticato anche Tommaso Zorzi. Secondo Giovanni Ciacci, il ragazzo milanese è entrato con la stessa frase con cui lui ha fatto il suo ingresso quando ha partecipato al talent, “Ballando con le Stelle”: “Assurdo definirsi una soubrette, lo hanno notato tutti”. Inoltre Ciacci ha dichiarato che Tommaso Zorzi è privo di contenuti, “mi imita ma ci riesce male”. Poi ha continuato dicendo: “Per me gli influencer non dovrebbero fare tv perchè hanno una vita artistica breve. Guardi De Lellis, Salemi e così via. ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 2 ottobre 2020)durante un’intervista rilasciata al settimanale “Novella2000” hato anche. Secondo, il ragazzo milanese è entrato con la stessa frase con cui lui ha fatto il suo ingresso quando ha partecipato al talent, “Ballando con le Stelle”: “Assurdo definirsi una soubrette, lo hanno notato tutti”. Inoltreha dichiarato cheè privo di contenuti, “mima ci”. Poi ha continuato dicendo: “Per me gli influencer non dovrebbero fare tv perchè hanno una vita artistica breve. Guardi De Lellis, Salemi e così via. ...

