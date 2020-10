Giovanna Abate dura su Sammy Hassan: vicina a Giulio Raselli, a ruota libera su Nicola Vivarelli (Di venerdì 2 ottobre 2020) A qualche settimana dalla sua ultima apparizione a “Uomini e donne”, Giovanna Abate ha rilasciato un’intervista in esclusiva al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. La giovane ha spiegato che non ha alcun rimorso: «Rifarei la stessa scelta. Se fossi uscita con Davide Basolo sarei andata via col tarlo di Sammy e quindi sì, è giusto che io mi sia portata via di lì chi davvero non usciva dalla testa… E io pensavo anche dal cuore! Comunque non ho rimpianti». leggi anche l’articolo —> Gemma Galgani, lifting pagato da ‘Uomini e donne’? La dama svela come è andata Giovanna Abate dura su Sammy Hassan: «Appena ci siamo lasciati, io ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) A qualche settimana dalla sua ultima apparizione a “Uomini e donne”,ha rilasciato un’intervista in esclusiva al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. La giovane ha spiegato che non ha alcun rimorso: «Rifarei la stessa scelta. Se fossi uscita con Davide Basolo sarei andata via col tarlo die quindi sì, è giusto che io mi sia portata via di lì chi davvero non usciva dalla testa… E io pensavo anche dal cuore! Comunque non ho rimpianti». leggi anche l’articolo —> Gemma Galgani, lifting pagato da ‘Uomini e donne’? La dama svela come è andatasu: «Appena ci siamo lasciati, io ...

zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Giovanna Abate torna a parlare di Sammy Hassan e dice la sua sulla fine della storia tra Giulio Ra… - IsaeChia : #UominieDonne, #GiovannaAbate torna a parlare di #SammyHassan e dice la sua sulla fine della storia tra… - Beths0630 : Quello che Jessica in realtà sta pensando è 'No trattami male sii stronzo che mi ecciti così' Giovanna Abate 2.0 #uominiedonne - dotasgv : RT @alisporchve: non riesco a capire chi abbia più 12 anni tra jessica e giovanna abate #UominieDonne - alisporchve : non riesco a capire chi abbia più 12 anni tra jessica e giovanna abate #UominieDonne -