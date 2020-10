Giovani e sessualità | tra rapporti non protetti e pornografia online 1 su 2 è ' a rischio' Ma l' “effetto scuola” può invertire la rotta

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Secondo l’indagine 2020 dell’Osservatorio “;” svolta da Durex e Skuola.net, meno della metà degli under 25 sessualmente attivi usa abitualmente il preservativo per contraccezione o per prevenzione dalle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, mentre 6su 10 dichiarano di visionare abitualmente video o immagini pornografiche. Il nemico numero uno del condom? L’imbarazzo, nel comprarlo e nell’usarlo. Per fortuna, rispetto al passato migliorano le conoscenze sulle buone abitudini sessuali. Fondamentale, in questo senso, il contributo delle attività scolastiche sul tema.Continuare a parlarne: a scuola, con campagne di comunicazione mirate, con un linguaggio adeguato al pubblico di riferimento. Sembra essere questa la strada maestra per ...