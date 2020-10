Giornate del Cinema Muto di Pordenone dal 3 al 10 ottobre 2020

Leggi su udine20

(Di venerdì 2 ottobre 2020) In questo tempo in cui le nostre abitudini di vita hanno subito tante limitazioni e cambiamenti è significativo che la 39a edizione delledeldi, una Limited Edition in streaming dal 3 al 10sulla piattaforma MyMovies (raggiungibile dal sito del festival www.del.it) abbiano scelto di inaugurare il programma con una selezione di cortometraggi di viaggio.Se infatti fino a ieri era normale prendere un treno o un aereo per raggiungere qualunque meta, oggi tutto questo o non è più possibile per tanti luoghi del mondo o, comunque, uscire dalla propria città o dal proprio paese viene vissuto dalla maggior parte delle persone con inquietudine se non ...