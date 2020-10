Giornalista russa si dà fuoco davanti alla sede della polizia: “Date la colpa alla Russia”. Le avevano perquisito casa dopo una protesta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è presentata davanti alla sede della polizia di Nizhny Novgorod, città della Russia, e si è tolta la vita dandosi fuoco. È morta così, a causa delle gravi ustioni riportate, Irina Slavina, direttrice della testata Koza.Press. Tra chi sta cercando di capire i motivi di un gesto così estremo si guarda già al Cremlino: questo perché, come riportano diversi media russi tra cui The Insider, ieri era stata oggetto di una perquisizione da parte della polizia in cui erano stati confiscati i computer e i cellulari di tutta la famiglia. “Siamo stati lasciati senza mezzi di comunicazione”, aveva poi dichiarato, mentre oggi, prima di uccidersi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è presentatadi Nizhny Novgorod, cittàRussia, e si è tolta la vita dandosi. È morta così, a causa delle gravi ustioni riportate, Irina Slavina, direttricetestata Koza.Press. Tra chi sta cercando di capire i motivi di un gesto così estremo si guarda già al Cremlino: questo perché, come riportano diversi media russi tra cui The Insider, ieri era stata oggetto di una perquisizione da partein cui erano stati confiscati i computer e i cellulari di tutta la famiglia. “Siamo stati lasciati senza mezzi di comunicazione”, aveva poi dichiarato, mentre oggi, prima di uccidersi, ...

herodote1789 : RT @rtl1025: ?? #IrinaSlavina, direttrice di Koza Press, si è data fuoco fuori dalla sede della polizia di #NizhnyNovgorod. La giornalista è… - Spiralwavemood : RT @rtl1025: ?? #IrinaSlavina, direttrice di Koza Press, si è data fuoco fuori dalla sede della polizia di #NizhnyNovgorod. La giornalista è… - rtl1025 : ?? #IrinaSlavina, direttrice di Koza Press, si è data fuoco fuori dalla sede della polizia di #NizhnyNovgorod. La gi… - ADM_assdemxmi : RT @unimib: Ottavia Piccolo sarà il 7 ottobre in Bicocca con 'Donna non rieducabile', monologo teatrale sulla giornalista russa #AnnaPolitk… - moiseev_igor : RT @unimib: Ottavia Piccolo sarà il 7 ottobre in Bicocca con 'Donna non rieducabile', monologo teatrale sulla giornalista russa #AnnaPolitk… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista russa Giornalista russa si dà fuoco davanti alla sede della polizia: “Date la colpa alla Russia” Il Fatto Quotidiano Russia, la giornalista Irina Slavina si dà fuoco davanti a sede della polizia

La giornalista è morta sul posto a causa delle ustioni riportate. Sulla sua pagina Facebook ha postato il seguente messaggio: "Per piacere, date la colpa della mia morte alla Federazione Russa".

Russia-Usa: Patrushev discute con O'Brien su situazione in Nagorno-Karabakh e terrorismo

La situazione in Nagorno-Karabakh è uno dei temi dell'incontro di oggi a Ginevra tra il segretario del Consiglio di Sicurezza della ...

La giornalista è morta sul posto a causa delle ustioni riportate. Sulla sua pagina Facebook ha postato il seguente messaggio: "Per piacere, date la colpa della mia morte alla Federazione Russa".La situazione in Nagorno-Karabakh è uno dei temi dell'incontro di oggi a Ginevra tra il segretario del Consiglio di Sicurezza della ...