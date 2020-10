Giornalista muore avvolta dalle fiamme Nessun dubbio su cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Una tragedia immane si è consumata in Russia. Unaha deciso di farla finita con un suicidio tanto clamoroso quanto significativo. La donna, Irina Slavina, che lavorava come direttrice di ‘Koza.Press’, è deceduta dopo essersi data fuoco. Ha perso dunque la vita,, che non le hanno dato alcuno scampo. E nell’ultimo messaggio scritto sul social network Facebook, ha voluto indicare il colpevole del suo gesto estremo. E non si tratta di un nome qualunque. Ha infatti addossato tutte le responsabilità a Vladimir Putin. In veste di reporter aveva raccontato le proteste scoppiate a Nizhny Novgorod. E nel post online ha riportato la seguente frase emblematica: “Vi chiedo di incolpare la Federazione russa per la mia morte”. La ...