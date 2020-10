GfVip, Adua tira un'altra bomba. L'outing su Morra scatena il putiferio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nuove rivelazioni di Adua Del Vesco. Ieri notte, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto outing a Massimo Morra credendo che non si capissero le mezze frasi pronunciate con Matilde Brandi e Dayane Mello. La rivelazione potrebbe essere frutto della fantasia dell'attrice visto che Morra è fidanzato con Dalila da due anni. Ma ecco i fatti di ieri sera. Adua, Dayane e Matilde stavano parlando dell'avvicinamento di Guenda Goria a Morra e la siciliana: "Vedo tante strategie anche da parte di persone a cui voglio bene e ci rimango male. Persone che continuano a deludermi", Dayane ha sottolineato: "Quindi la nostra santa (Adua, nda) che sembra non veda niente, vede tutto. Io invece ero ingenua e non mi ero accorta di niente". La Del Vesco non contenta ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nuove rivelazioni diDel Vesco. Ieri notte, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fattoa Massimocredendo che non si capissero le mezze frasi pronunciate con Matilde Brandi e Dayane Mello. La rivelazione potrebbe essere frutto della fantasia dell'attrice visto cheè fidanzato con Dalila da due anni. Ma ecco i fatti di ieri sera., Dayane e Matilde stavano parlando dell'avvicinamento di Guenda Goria ae la siciliana: "Vedo tante strategie anche da parte di persone a cui voglio bene e ci rimango male. Persone che continuano a deludermi", Dayane ha sottolineato: "Quindi la nostra santa (, nda) che sembra non veda niente, vede tutto. Io invece ero ingenua e non mi ero accorta di niente". La Del Vesco non contenta ha ...

Dayane Mello e Adua Del Vesco hanno parecchio legato in queste prime tre settimane. Al Grande Fratello Vip 5 appaiono quasi come due antagoniste, con due caratteri pressoché agli antipodi. L’una ...

