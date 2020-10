Gf Vip, Tommaso Zorzi sbugiarda la Del Vesco e la nomina: "A me in hotel ha detto che Morra è gay" - (Di sabato 3 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo la smentita di Adua Del Vesco sull'outing a Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi sbugiarda la sua coinquilina e la nomina "è gay", "No ho detto che è uno stratega". La questione outing da parte di Adua Del Vesco a Massimiliano Morra ha fatto discutere, così come il suo passo indietro durante la diretta. Ciò che l'attrice ha bisbigliato all'orecchio di Dayane Mello non è stato chiaro, perché Adua ha cercato in tutti i modi di evitare che le sue parole si sentissero attraverso il microfono. Invece, anche se non benissimo, sono state percepite dal pubblico a casa e hanno scatenato molte polemiche. Massimiliano ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo la smentita di Adua Delsull'outing a Massimilianola sua coinquilina e la; gay", "No hoche; uno stratega". La questione outing da parte di Adua Dela Massimilianoha fatto discutere, così come il suo passo indietro durante la diretta. Ciò che l'attrice ha bisbigliato all'orecchio di Dayane Mello non; stato chiaro, perché Adua ha cercato in tutti i modi di evitare che le sue parole si sentissero attraverso il microfono. Invece, anche se non benissimo, sono state percepite dal pubblico a casa e hanno scatenato molte polemiche. Massimiliano ...

LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - AnnaMariaMarro6 : RT @peularis: 'ALFONSO TI AVVISO CHE STAI PER GODERE COME UN RICCIO. NOMINO ADUA PERCHÉ HA DETTO PURE A ME CHE MASSIMILIANO ERA GAY' TOMMA… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 sesta puntata 2 ottobre 2020: nominati Tommaso Andrea Adua e Francesca - #Grande #Fratello… - Aurora56391017 : RT @peularis: 'ALFONSO TI AVVISO CHE STAI PER GODERE COME UN RICCIO. NOMINO ADUA PERCHÉ HA DETTO PURE A ME CHE MASSIMILIANO ERA GAY' TOMMA… - xholdme_ : RT @peularis: 'ALFONSO TI AVVISO CHE STAI PER GODERE COME UN RICCIO. NOMINO ADUA PERCHÉ HA DETTO PURE A ME CHE MASSIMILIANO ERA GAY' TOMMA… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi delira davanti alla telecamera? Interviene Patrizia De Blanck: come lo fa tacere, che imbarazzo Liberoquotidiano.it "GF Vip", in nomination Tommaso zorzi, Franceska Pepe, Adua Del vesco e Andrea Zelletta.

La sesta puntata del "Grande Fratello Vip", segnata dalla squalifica di Denis Dosio e dal conseguente annullamento del televoto, ha stravolto nuovamente l'inerzia del gioco. Gli inquilini della Casa ...

"Grande Fratello Vip", Denis squalificato, nuovo poker di nominati

Tra i temi della puntata, il rapporto sempre più intimo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il confronto tra Adua e Massimiliano, le parole tagliente di Myriam e Tommaso verso alcuni vip e ...

La sesta puntata del "Grande Fratello Vip", segnata dalla squalifica di Denis Dosio e dal conseguente annullamento del televoto, ha stravolto nuovamente l'inerzia del gioco. Gli inquilini della Casa ...Tra i temi della puntata, il rapporto sempre più intimo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il confronto tra Adua e Massimiliano, le parole tagliente di Myriam e Tommaso verso alcuni vip e ...