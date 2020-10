GF Vip, parla Andrea Roncato: la verità sul matrimonio con Stefania Orlando (Di venerdì 2 ottobre 2020) parla Andrea Roncato, l’ex marito di Stefania Orlando, una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Tra i due le cose non sono finite benissimo Fonte foto: Getty Images / Instagram: @StefaniaOrlando1Stefania Orlando si sta affermando come una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, ormai giunto alla quinta stagione. In molti si sono domandati sulla vita privata della conduttrice e in particolare il suo rapporto con l’ex marito Andrea Roncato. L’attore, intervistato dal settimanale Mio, ha risposto a molte domande riguardati l’ex moglie e il loro rapporto prima e dopo il matrimonio, chiarendo subito ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020), l’ex marito di, una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Tra i due le cose non sono finite benissimo Fonte foto: Getty Images / Instagram: @si sta affermando come una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, ormai giunto alla quinta stagione. In molti si sono domandati sulla vita privata della conduttrice e in particolare il suo rapporto con l’ex marito. L’attore, intervistato dal settimanale Mio, ha risposto a molte domande riguardati l’ex moglie e il loro rapporto prima e dopo il, chiarendo subito ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci svela le condizioni di Michael Schumacher: 'Non parla, comunica con gli o… - SimonaCroisette : RT @lizgrenat: alle medie mi hanno dato un tema da fare: parla di una persona che è per te una fonte d'ispirazione molti miei compagni han… - bdu_tv : Ecco solo qualche anticipazione di @LiveNoneladUrso #noneladurso ?? Nuovi risvolti choc su #aresgate, parla l’ideat… - clydetesfaye : @diegozegers Prometti di votarmi quando andrò al grande fratello vip? Conto sul tuo supporto, parla di me ai giorna… - CorriereUmbria : Gf vip, Dayane Mello parla di Balotelli e mette in mezzo il fratello Enock per riconquistarlo #gfvip dayanemello ma… -