GF Vip: è guerra tra gieffine, volano insinuazioni e parole grosse (Di sabato 3 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip si presenta ogni settimana con puntate ricche di colpi di scena. La tensione nella Casa cresce e alcune gieffine non se le stanno mandando a dire. Tra la contessa De Blanck e Adua Del Vesco i livelli di insopportazione sono altissimi ma non sono le uniche. C’è un personaggio che nella Casa sembra non avere peli sulla lingua, e questa è Myriam Catania che, durante la sua permamenza nel Cucurio ha sparato a zero su tutti i concorrenti, soprattutto contro Franceska Pepe e Stefania Orlando. La tensione è esplosa durante le nomination dove, soprattutto tra le donne, non sono mancati momenti critici. Myriam Catania contro Franceska Uscita dal Cucurio, Myriam Catania sta facendo parlare di sé per il suo parlare degli altri. La puntata del 2 ottobre si è aperta con uno scontro con ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip si presenta ogni settimana con puntate ricche di colpi di scena. La tensione nella Casa cresce e alcunenon se le stanno mandando a dire. Tra la contessa De Blanck e Adua Del Vesco i livelli di insopportazione sono altissimi ma non sono le uniche. C’è un personaggio che nella Casa sembra non avere peli sulla lingua, e questa è Myriam Catania che, durante la sua permamenza nel Cucurio ha sparato a zero su tutti i concorrenti, soprattutto contro Franceska Pepe e Stefania Orlando. La tensione è esplosa durante le nomination dove, soprattutto tra le donne, non sono mancati momenti critici. Myriam Catania contro Franceska Uscita dal Cucurio, Myriam Catania sta facendo parlare di sé per il suo parlare degli altri. La puntata del 2 ottobre si è aperta con uno scontro con ...

giosparver : La guerra al contante appartiene alle abusate: 'sceneggiate fiscali'. Ogni governo le ha messe in cartellone. Cacci… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e Noemi Campbell in guerra per Briatore: “Era gelosa” - #Grande #Fratello… - zazoomblog : Grande Fratello Vip tra due concorrenti è già guerra - #Grande #Fratello #concorrenti #guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Vip guerra GF Vip: è guerra tra gieffine, volano insinuazioni e parole grosse Thesocialpost.it GF Vip: è guerra tra gieffine, volano insinuazioni e parole grosse

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si presenta ogni settimana con puntate ricche di colpi di scena. La tensione nella Casa cresce e alcune gieffine non se le stanno mandando a dire. Tra la ...

GF Vip, rabbia Elisabetta Gregoraci contro Briatore dopo la clip: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto»

GFVip, rabbia Elisabetta Gregoraci contro Briatore dopo la clip: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto». Flavio Briatore in settimana ha rilasciato una lunga intervista al ...

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si presenta ogni settimana con puntate ricche di colpi di scena. La tensione nella Casa cresce e alcune gieffine non se le stanno mandando a dire. Tra la ...GFVip, rabbia Elisabetta Gregoraci contro Briatore dopo la clip: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto». Flavio Briatore in settimana ha rilasciato una lunga intervista al ...