GF Vip: arriva il provvedimento disciplinare annunciato dalla produzione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come preannunciato nel pomeriggio di venerdì, è arrivato il provvedimento disciplinare da parte del Grande Fratello Vip. La decisione è stata presa dopo un’espressione, definita da Alfonso Signorini, ingiuriosa e offessiva pronunciata da Denis Dosio. Il ragazzo nel confessionale aveva già provato a scusarsi ma alla fine ha accettato la decisione in lacrime, reputandola giusta. “Sono il primo a chiedere scusa a tutti” ha detto prima di lasciare la Casa. provvedimento disciplinare per Denis Dosio L’influencer ha cercato di spiegare che quanto accaduto si è trattato di un malinteso ma non è servito: “Prego da mesi per chiedere a Dio di aiutare mia nonna a combattere contro il cancro” ha spiegato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come prenel pomeriggio di venerdì, èto ilda parte del Grande Fratello Vip. La decisione è stata presa dopo un’espressione, definita da Alfonso Signorini, ingiuriosa e offessiva pronunciata da Denis Dosio. Il ragazzo nel confessionale aveva già provato a scusarsi ma alla fine ha accettato la decisione in lacrime, reputandola giusta. “Sono il primo a chiedere scusa a tutti” ha detto prima di lasciare la Casa.per Denis Dosio L’influencer ha cercato di spiegare che quanto accaduto si è trattato di un malinteso ma non è servito: “Prego da mesi per chiedere a Dio di aiutare mia nonna a combattere contro il cancro” ha spiegato ...

Come preannunciato nel pomeriggio di venerdì, è arrivato il provvedimento disciplinare da parte del Grande Fratello Vip. La decisione è stata presa dopo un’espressione, definita da Alfonso Signorini, ...

