GF Vip: Andrea Damante ed Ignazio Moser Verso l’Ingresso Nella Casa! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: Andrea Damante ed Ignazio Moser potrebbero presto entrare come unico concorrente Nella casa più spiata d’Italia. Ecco che cosa sappiamo sul loro imminente ingresso nel reality show! Il Grande Fratello Vip non è iniziato da molto ma principalmente grazie ad un cast eccezionale e pieno di sorprese, i colpi di scena non sono mai mancati. Dalla storia della setta di Adua e Massimiliano all’amore che sta sbocciando tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, sono già stati tanti gli avvenimenti. Ora un nuovo ingresso potrebbe cambiare la situazione: si tratta di Andrea Damante ed Ignazio Moser. Ma scopriamo di più su questo rumors… Grande Fratello Vip: Andrea ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip:edpotrebbero presto entrare come unico concorrentecasa più spiata d’Italia. Ecco che cosa sappiamo sul loro imminente ingresso nel reality show! Il Grande Fratello Vip non è iniziato da molto ma principalmente grazie ad un cast eccezionale e pieno di sorprese, i colpi di scena non sono mai mancati. Dalla storia della setta di Adua e Massimiliano all’amore che sta sbocciando tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, sono già stati tanti gli avvenimenti. Ora un nuovo ingresso potrebbe cambiare la situazione: si tratta died. Ma scopriamo di più su questo rumors… Grande Fratello Vip:...

MusicTV_ITA : VIP PREFERITI #GFVIP 1.TOMMASO 15% 2.FRANCESKA 11% 3.ENOCK 10% 4.MATILDE 9% 5.MASSIMILIANO 7% 6.MYRIAM 7% 7.DAYANE… - bennici_andrea : Stasera gf vip.. No vabb adorooo ???? #GrandeFratelloVip - Parpiglia : RT @blogtivvu: ?? #GFVip: Andrea Damante e Ignazio Moser pronti ad entrare nella Casa? L'indiscrezione bomba di @Parpiglia - clikservernet : Grande Fratello Vip 5: Andrea Damante e Ignazio Moser entrano come concorrente unico? - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5: Andrea Damante e Ignazio Moser entrano come concorrente unico?) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea GF Vip: Andrea Denver confessa “Mi piace lei” SoloDonna Belen Rodriguez vs Giulia De Lellis: una frecciatina niente male

La rivalità tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sta facendo discutere il web ormai da mesi. La showgirl dice finalmente come stanno le cose ...

GF Vip, Massimiliano Morra vicino a Guenda Goria, Moser e Damante pronti a entrare nella Casa

Massimiliano Morra è sempre più vicino a Guenda Goria, mentre Andrea Damante e Ignazio Moser si preparano a entrare nella Casa del “GF Vip”.

La rivalità tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sta facendo discutere il web ormai da mesi. La showgirl dice finalmente come stanno le cose ...Massimiliano Morra è sempre più vicino a Guenda Goria, mentre Andrea Damante e Ignazio Moser si preparano a entrare nella Casa del “GF Vip”.