GF Vip 5, Adua ritratta l'outing a Massimiliano: «Non ho detto che è gay ma che è uno stratega». Ma Zorzi la sbugiarda in confessionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco Al Grande Fratello Vip hanno fatto scalpore le rivelazioni che Adua Del Vesco, ieri notte, ha fatto su Massimiliano Morra. "E' gay", ha sussurrato l'attrice alla Mello e alla Brandi. Durante la puntata di stasera, il momento in questione è stato mostrato agli inquilini, compreso al diretto interessato (attualmente fidanzato con una donna), apparso piuttosto spiazzato dal pettegolezzo dell'ex fidanzata. ("Cosa? Ma che sei matta? Come ti è venuto?"). Come immaginabile, Adua ha negato: "Non ho detto questo. Non credo di aver detto questo. Da dove si legge che ho detto questo? Ho detto che è uno stratega, punto. E' stata semplicemente una mia opinione ...

