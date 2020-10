Gestante positiva al Covid sottoposta a taglio cesareo | il bambino è negativo

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Due pazienti ricoverati nelle Unità operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria dell’ospedale Moscati di Avellino sono risultati positivi al-19. Nel primo caso, si tratta di una donna irpina in stato di gravidanza che, per problemi legati alla crescita del feto, è stata accompagnata lo scorso 30 settembre al Pronto soccorso ostetrico-ginecologico della Città ospedaliera. Risultata negativa al tampone rapido, è stata ricoverata in reparto, dove le è stato eseguito il tampone molecolare naso-faringeo, che ha dato invece esito positivo. Non avendo ricevuto disponibilità da parte del centro regionale di riferimento per le gestanti positive al virus Sars Cov-2 e non essendo nelle condizioni di essere dimessa a domicilio, la donna è stata tenuta in isolamento e sotto stretto controllo ...