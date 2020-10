Georgina Rodriguez, “altro giorno in ufficio”: lo scatto di lady Ronaldo esalta i fan (Di venerdì 2 ottobre 2020) Georgina Rodriguez augura un buon fine settimana a tutti i suoi followers. La modella e compagna di Cristiano Ronaldo ha infatti postato uno scatto su Instagram che la ritrae "in ufficio" mentre trascorre le ultime ore della settimana al lavoro.Ecco la foto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CF1iswLnD 5/" Georgina Rodriguez, “altro giorno in ufficio”: lo scatto di lady Ronaldo esalta i fan Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 2 ottobre 2020)augura un buon fine settimana a tutti i suoi followers. La modella e compagna di Cristianoha infatti postato unosu Instagram che la ritrae "in ufficio" mentre trascorre le ultime ore della settimana al lavoro.Ecco la foto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CF1iswLnD 5/", “altroin ufficio”: lodii fan Golssip.

Mediagol : #Video Georgina Rodriguez, Lady CR7 fa impazzire Instagram: barca, sole e curve mozzafiato - gmlavolpe : RT @JPeppp: Diletta Leotta è rifatta, Miriam Leone ha le sopracciglia troppo folte, Georgina Rodriguez è grassa e non elegante, Vanessa Inc… - BrunoGiovanni6 : RT @JPeppp: Diletta Leotta è rifatta, Miriam Leone ha le sopracciglia troppo folte, Georgina Rodriguez è grassa e non elegante, Vanessa Inc… - Claudio_DjTony : RT @JPeppp: Diletta Leotta è rifatta, Miriam Leone ha le sopracciglia troppo folte, Georgina Rodriguez è grassa e non elegante, Vanessa Inc… - Paraticismylife : RT @JPeppp: Diletta Leotta è rifatta, Miriam Leone ha le sopracciglia troppo folte, Georgina Rodriguez è grassa e non elegante, Vanessa Inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez, “altro giorno in ufficio”: lo scatto di lady Ronaldo esalta i fan Golssip Georgina Rodriguez: barca, sole e... fisico da urlo

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo attaccante della Juventus, pubblica sui social le immagini di un'estate che stenta a finire ...

Chi è Elisa Maino: vita e curiosità sulla giovanissima webstar

Elisa Maino è una delle star del web italiane più conosciute anche all’estero: ma chi è la giovane ragazza che ha conquistato tutti? Elisa Maino: chi è? Elisa Maino è nata il 17 gennaio 2003 a Roveret ...

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo attaccante della Juventus, pubblica sui social le immagini di un'estate che stenta a finire ...Elisa Maino è una delle star del web italiane più conosciute anche all’estero: ma chi è la giovane ragazza che ha conquistato tutti? Elisa Maino: chi è? Elisa Maino è nata il 17 gennaio 2003 a Roveret ...