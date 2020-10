Genoa, Faggiano: “Cerchiamo un portiere. Situazione delicata, alcuni giocatori sono stati isolati per 40 giorni…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato che si avvicina alle battute finali, il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato di quelle che potranno essere le mosse finali del Grifone che sta vivendo dei giorni terribili a causa dei tantissimi casi di Covid-19 in rosa.LE PAROLE DI Faggianocaption id="attachment 925457" align="alignnone" width="1024" Faggiano (getty images)/caption"È una Situazione molto delicata a causa del Coronavirus, anche per questo abbiamo scelto di allungare la rosa e comprare un nuovo portiere - ha spiegato Faggiano. I nostri sono già forti, possibile che andremo a pescare qualche giovane dalla Serie B". L'ex ds del Parma ha poi parlato delle altre operazioni in entrata: "Abbiamo preso Bani, Scamacca ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato che si avvicina alle battute finali, il direttore sportivo delDanieleha parlato di quelle che potranno essere le mosse finali del Grifone che sta vivendo dei giorni terribili a causa dei tantissimi casi di Covid-19 in rosa.LE PAROLE DIcaption id="attachment 925457" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"È unamoltoa causa del Coronavirus, anche per questo abbiamo scelto di allungare la rosa e comprare un nuovo- ha spiegato. I nostrigià forti, possibile che andremo a pescare qualche giovane dalla Serie B". L'ex ds del Parma ha poi parlato delle altre operazioni in entrata: "Abbiamo preso Bani, Scamacca ...

