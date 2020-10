Genoa, altri tre positivi al Coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cresce ancora il focolaio di Coronavirus nel Genoa . La società ha annunciato che gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato la positività al Covid-19 dei calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cresce ancora il focolaio dinel. La società ha annunciato che gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato latà al Covid-19 dei calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e ...

SkySport : Genoa, altri 3 positivi dopo ulteriori tamponi: 19 in totale e attività sospesa - Gazzetta_it : #Genoa, altri 3 positivi: #Brlek, e #Zajc e un membro dello staff. Il totale è 19 #COVID19 - RaiNews : Aumentano i casi di #COVID19 in casa #Genoa #SerieA - pasqualinipatri : SERIE A – Altri positivi in casa Genoa, sale a 19 il numero dei contagiati - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Genoa, altri 3 positivi dopo ulteriori tamponi: 19 in totale e attività sospesa -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa altri Genoa, altri 3 positivi: Brlek, Zajc e un membro dello staff. Il totale è 19 La Gazzetta dello Sport Genoa, altri tre positivi al Coronavirus

Genova, 2 ottobre 2020 - Cresce ancora il focolaio di Coronavirus nel Genoa. La società ha annunciato che gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato la positività al Covid-19 dei calciatori Pe ...

Altri tre positivi nel Genoa, sale a 19 il totale dei contagiati

"La società - si legge nella nota del Genoa - ha attuato tutte le misure necessarie e informato ... ne sono stati riscontrati altri due nei giorni scorsi e i tre di questa mattina. In giornata ...

Genova, 2 ottobre 2020 - Cresce ancora il focolaio di Coronavirus nel Genoa. La società ha annunciato che gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato la positività al Covid-19 dei calciatori Pe ..."La società - si legge nella nota del Genoa - ha attuato tutte le misure necessarie e informato ... ne sono stati riscontrati altri due nei giorni scorsi e i tre di questa mattina. In giornata ...