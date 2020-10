Gender Project, in mostra a Milano 100 scatti che esplorano l’identità di genere. “Un progetto per educare e conoscersi” (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’esplorazione dell’identità di genere, oggi sempre più fluida e mutevole, è l’obiettivo di Gender Project, mostra itinerante di fotografia sociale realizzata dall’artista e performer riminese, Veronique Charlotte, che ha fotografato 100 modelli volontari, facendoli spogliare di fronte al suo obiettivo. E non solo dei loro vestiti. Un “archivio collettivo” come lo definisce l’artista, che sarà esposto dal 7 all’11 ottobre al Ride di Milano, ex scalo di Porta Genova, per dar vita “non a una rivoluzione, ma un’evoluzione” (di cui trovate il programma qui). La cinque giorni – oltre che essere animata da dj set, spettacoli drag e performance – sarà anche un momento di dialogo aperto per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’esplorazione dell’identità di, oggi sempre più fluida e mutevole, è l’obiettivo diitinerante di fotografia sociale realizzata dall’artista e performer riminese, Veronique Charlotte, che ha fotografato 100 modelli volontari, facendoli spogliare di fronte al suo obiettivo. E non solo dei loro vestiti. Un “archivio collettivo” come lo definisce l’artista, che sarà esposto dal 7 all’11 ottobre al Ride di, ex scalo di Porta Genova, per dar vita “non a una rivoluzione, ma un’evoluzione” (di cui trovate il programma qui). La cinque giorni – oltre che essere animata da dj set, spettacoli drag e performance – sarà anche un momento di dialogo aperto per la ...

Una cinque giorni di mostra fotografica, installazioni visive e sonore, incontri, moda, Ballroom, spettacoli drag, artisti emergenti e attivisti della comunità LGBTQAI+italiana. Dal 7 all'11 ottobre a ...

