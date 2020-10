GAZZETTA – “Milan mai visto”: qualificazione ai gironi di Europa League dopo 24 rigori (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Milan che riacciuffato il pareggio all’ultimo secondo dei supplementari contro il Rio Ave grazie ad un rigore di Hakan Calhanoglu e 24 tiri dal dischetto. L’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport titola: “Milan mai visto”. Nuovo colpo in arrivo per la Juventus, invece: Federico Chiesa è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. C’è l’intesa con la Fiorentina, per una somma di circa 60 milioni in 4 anni: ora servono le cessioni per finanziare il colpo. In uscita restano Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e Douglas Costa. Nell’ultimo weekend la corsa contro il tempo per abbassare il monte ingaggi. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Milan che riacciuffato il pareggio all’ultimo secondo dei supplementari contro il Rio Ave grazie ad un rigore di Hakan Calhanoglu e 24 tiri dal dischetto. L’edizione odierna de Ladello Sport titola: “Milan mai visto”. Nuovo colpo in arrivo per la Juventus, invece: Federico Chiesa è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. C’è l’intesa con la Fiorentina, per una somma di circa 60 milioni in 4 anni: ora servono le cessioni per finanziare il colpo. In uscita restano Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e Douglas Costa. Nell’ultimo weekend la corsa contro il tempo per abbassare il monte ingaggi. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS ...

Gazzetta_it : Milan, che faticaccia! Elimina il Rio Ave 11-10 dopo 24 rigori! Ma fino al 120' era fuori... #EuropaLeague - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Europa League: Milan mai visto! Juve-Chiesa: è quasi fatta Tutte le notiz… - Gazzetta_it : Chiamatelo Gigio paratutto. Il #Milan sulle spalle di #Donnarumma #EuropaLeague - sportli26181512 : Milan, ritorno in Europa in salita: nel girone con Celtic, Sparta Praga e Lilla: Milan, ritorno in Europa in salita…

