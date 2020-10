**Gas: von der Leyen, 'possibili sanzioni per Turchia'** (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bruxelles, 2 ott. (AdnKronos) - L'Ue avverte la Turchia: se continuerà con le "azioni unilaterali" che conduce nel Mediterraneo Orientale, come le trivellazioni in acque rivendicate da Grecia e Cipro, l'Ue potrà reagire "immediatamente", valutando l'opzione di imporre "sanzioni", anche se preferirebbe evitare un esito simile, per lavorare invece ad una relazione "costruttiva". Lo spiega la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo. "E' positivo - continua von der Leyen - che ci sia un dialogo tra la Grecia e la Turchia, ma deploriamo il fatto che Ankara non abbia fatto un gesto altrettanto costruttivo nei confronti di Cipro. Siamo convinti che le differenze vadano risolte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bruxelles, 2 ott. (AdnKronos) - L'Ue avverte la: se continuerà con le "azioni unilaterali" che conduce nel Mediterraneo Orientale, come le trivellazioni in acque rivendicate da Grecia e Cipro, l'Ue potrà reagire "immediatamente", valutando l'opzione di imporre "", anche se preferirebbe evitare un esito simile, per lavorare invece ad una relazione "costruttiva". Lo spiega la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in conferenza stampa a Bruxelles al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo. "E' positivo - continua von der- che ci sia un dialogo tra la Grecia e la, ma deploriamo il fatto che Ankara non abbia fatto un gesto altrettanto costruttivo nei confronti di Cipro. Siamo convinti che le differenze vadano risolte ...

