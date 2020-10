**Gas: von der Leyen, 'possibili sanzioni per Turchia'** (2) (Di venerdì 2 ottobre 2020) (AdnKronos) - "Ci aspettiamo quindi - continua von der Leyen - che la Turchia d'ora in poi si astenga da azioni unilaterali. Nel caso queste azioni si ripetano, l'Ue userà tutti gli strumenti e le opzioni a disposizione. Abbiamo una serie di strumenti che possiamo applicare immediatamente", strumenti che "naturalmente includono l'opzione delle sanzioni". "Ma non è - precisa - quello che vogliamo. Vogliamo lavorare su una relazione a lungo termine tra l'Ue e la Turchia, su un'agenda positiva che includa la nostra unione doganale, che aumenti il commercio e una forte cooperazione sulle migrazioni sulla base della dichiarazione congiunta del 2016". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) (AdnKronos) - "Ci aspettiamo quindi - continua von der- che lad'ora in poi si astenga da azioni unilaterali. Nel caso queste azioni si ripetano, l'Ue userà tutti gli strumenti e le opzioni a disposizione. Abbiamo una serie di strumenti che possiamo applicare immediatamente", strumenti che "naturalmente includono l'opzione delle". "Ma non è - precisa - quello che vogliamo. Vogliamo lavorare su una relazione a lungo termine tra l'Ue e la, su un'agenda positiva che includa la nostra unione doganale, che aumenti il commercio e una forte cooperazione sulle migrazioni sulla base della dichiarazione congiunta del 2016".

