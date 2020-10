«Game of Games»: il ritorno di Simona Ventura su Raidue nel 2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la fine dell’esperienza a The Voice, a Il Collegio e alla Settimana Ventura, a Simona Ventura occorreva del tempo per capire quale fosse il programma più giusto per lei, quello più nelle sue corde. Dopo mesi di ragionamenti, pare che il titolo sia finalmente arrivato: secondo quanto anticipa TvBlog, il progetto è quello di Game of Games, uno show molto popolare negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Ellen DeGeneres. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la fine dell’esperienza a The Voice, a Il Collegio e alla Settimana Ventura, a Simona Ventura occorreva del tempo per capire quale fosse il programma più giusto per lei, quello più nelle sue corde. Dopo mesi di ragionamenti, pare che il titolo sia finalmente arrivato: secondo quanto anticipa TvBlog, il progetto è quello di Game of Games, uno show molto popolare negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Ellen DeGeneres.

