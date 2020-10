Gabrielle Chanel in mostra a Parigi | per la riapertura del Palais Galliera

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo i lavori di ampliamento durati oltre due anni, e in seguito al lockdown che ha posticipato ogni evento pubblico in Francia e non solo, il celebre Palais Galliera ha finalmente riaperto le sue porte. Il Museo della Moda di Parigi, una delle istituzioni culturali di riferimento della città, ha infatti inaugurato i suoi nuovi spazi con una spettacolare mostra, dedicata nientemeno che a Gabrielle Chanel: una retrospettiva unica nel suo genere, segnata da oltre 350 pezzi provenienti dalle collezioni Galliera, dall’archivio di Chanel, da collezioni private e da diversi musei internazionali come il Victoria & Albert Museum di Londra, il De Young Museum di San Francisco, il MoMu di Anversa e non solo.