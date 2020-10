Gabriel Garko si racconta a Verissimo: “Sono stato con un ragazzo per 11 anni. Se l’avessi detto non avrei lavorato” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una lunga confessione quella di Gabriel Garko a Verissimo. L’attore, dopo il coming out annunciato (anche se non esplicitamente) al Grande Fratello Vip, ripercorre la sua vita privata nello studio di Silvia Toffanin, nella puntata di domani, 3 ottobre. “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni”, racconta Garko, svelando così ufficialmente di essere omosessuale. “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una lunga confessione quella di. L’attore, dopo il coming out annunciato (anche se non esplicitamente) al Grande Fratello Vip, ripercorre la sua vita privata nello studio di Silvia Toffanin, nella puntata di domani, 3 ottobre. “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con undi nome Riccardo. Sonocon lui undici”,, svelando così ufficialmente di essere omosessuale. “Quattordicifa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - Rosita65759339 : @marjquita Gabriel Garko ha fatto outing da solo.. - gemini9500 : RT @glaucoroselli: Ma veramente mi sono perso il coming out più inaspettato della storia? Davvero Gabriel Garko ha 48 anni? #GFvip5 #gabr… -