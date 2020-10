Gabriel Garko: “Ero convinto che dichiarandomi non avrei lavorato” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko domani a Verissimo: “Ero vittima di un personaggio, ma la mia famiglia ha sempre saputo la verità. Rossi? Rimasti amici” Domani, alle 16.00 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Verissimo un attesissimo Gabriel Garko, pronto a “completare” il proprio coming out dopo la lettera scritta ad Adua Del Vesco, nella puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip. Naturalmente, la domanda da cui l’intervista non può prescindere riguarda il perchè Garko abbia deciso di tenere nascosta la propria omosessualità fino ad oggi, a cui lui stesso risponde così: “Se hai un certo orientamento non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi fingere di averne un altro. Sono stato ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020)domani a Verissimo: “Ero vittima di un personaggio, ma la mia famiglia ha sempre saputo la verità. Rossi? Rimasti amici” Domani, alle 16.00 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Verissimo un attesissimo, pronto a “completare” il proprio coming out dopo la lettera scritta ad Adua Del Vesco, nella puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip. Naturalmente, la domanda da cui l’intervista non può prescindere riguarda il perchèabbia deciso di tenere nascosta la propria omosessualità fino ad oggi, a cui lui stesso risponde così: “Se hai un certo orientamento non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi fingere di averne un altro. Sono stato ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - CheDonnait : Gabriel Garko si racconta a cuore aperto dopo il toccante coming out al #GFVIP #lgbt #gay #gabrielgarko - tgtrash3 : Grazie all' #AresGate (e indirettamente al #GFVIP) nell'arco di due settimane Gabriel Garko ?????? Gabriele Rossi… -