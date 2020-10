Frittata di zucchine e cipolle crude alta al forno

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare a pranzo o cena quando tornate tardi dall’ufficio questa per la è veramente perfetta. Un piatto unico comodo e rapido per ogni occasione, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 8-10 uova 2medio grandi 1 cipolla grande 2-3 cucchiai di parmigiano reggiano 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b.Iniziamo la preparazione delladiquindi rompete le uova in un contenitore, aggiungete il sale e il pepe e qualche cucchiaio di parmigiano reggiano grattugiato. Mescolate ...