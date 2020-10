Fratoianni | ' Neanche un ministro è al di sopra della legge | i decreti sicurezza andavano cambiati mesi fa'

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Neanche

bonculture

"Per ciò che mi riguarda voglio sconfiggere le brutte idee di Salvini non in in aula di giustizia ma sul terreno della battaglia politica" ...Ci siamo. Ancora un giorno e Matteo Salvini entrerà nell’albo d’oro dei leader politici italiani transitati per le aule giudiziarie. Come Giulio Andreotti, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi. Lui, a dif ...