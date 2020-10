Fratelli di Crozza 2020 | la nuova puntata stasera su Nove

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Mauriziotorna condianchein prima serata sul, dopo il record di ascolti registrato durante l'ultima. Mauriziotorna con lastagione dididasulin prima serata e in live streaming su DPLAY con, per analizzare l'attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira. Dopo il successo di ascolti dell'ultima(5,4% di share e oltre 1,2 milioni di telespettatori), nuovo appuntamento live. Per scoprire quali sono i personaggi che saliranno sul ...