Frank & Zed | il trailer dell’inquietante film horror con alcuni spaventosi pupazzi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il teaserufficiale di; Zed – un promettente– è appena stato pubblicato online. Si tratta di una pellicola splatter in cui appaionorealizzati dall’artista e regista Jesse Blanchard. Il breveato offre agli appassionati l’opportunità di apprezzare la qualità costruttiva deie delle varie animazioni. L’aspetto che più colpisce è l’enorme quantità di burattini complessi (circa 40), le ampie ambientazioni e, tenendo in considerazione il genere di riferimento, gli effetti visivi (quali, ad esempio, gli schizzi di sangue). Ilè ambientato in un mondo in cui un malvagio ...