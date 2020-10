Francesco Oppini senza freni su mamma Alba Paretti | “Ho paura di lei”

Leggi su chenews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove ha svelato il particolare rapporto che lo lega allaParietti. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello e nello specifico del racconto fatto proprio in questi giorni dal figlio diParietti sul rapporto che lo lega alla madre. Il giovane si è confidato con Dayane Mello con cui sembra essersi instaurata una profonda amicizia che non tutti vedono di buon occhio. Il giovane commentatore sportivo ha ammesso di avere con la famosa madre un “rapporto non facile” spiegando di come sia anche ingombrante avere una madre molto famosa e con un carattere cosi forte. “Ho sofferto di pregiudizi alle elementari, quando i miei ...