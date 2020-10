Francesca Manzini | chi è | età | altezza | peso | fidanzato | la malattia superata

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sentendo il suo nome una buona parte di vip trema.è una delle imitatrici più amate della nostra Penisola, basti ricordare le memorabili performance nei panni di Mara Venier, Asia Argento, Simona Ventura e persino di Maria De Filippi. Neanche un personaggio del calibro della moglie di Maurizio Costanzo può sentirsi al sicuro, la figura televisiva è pronta a prendere le sembianze di chiunque, riscuotendo sempre risate e successo. Tutto è incominciato per gioco.possedeva questa dote con la quale divertiva i suoi amici. La giovane è reduce di un percorso da autodidatta e, nonostante la famiglia non lo approvasse, oggi può dire di avercela fatta. L’attrice capitolina si è distinta anche cantando e ballando, (in Amici ...