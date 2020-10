Forza Italia contro De Luca, Rubano: “Chieda scusa alle forze dell’ordine” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono letteralmente sconcertato dalle gravi e infondate accuse che il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha rivolto oggi alle forze dell’Ordine in conferenza stampa. Non bastasse che sono costrette ad operare con una pesante carenza di personale, senza strumenti e mezzi adeguati per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, adesso si ritrovano anche il dito puntato contro da parte di chi ha permesso che nel post-lockdown in Campania si facesse tutto e il contrario di tutto in assoluta libertà e nella più totale assenza di regole, salvo poi, magicamente, tornare ad atteggiarsi a sceriffo dopo essere stato rieletto”. Così in una nota stampa Francesco Maria Rubano, vice-coordinatore regionale di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono letteralmente sconcertato dgravi e infondate accuse che il presidente della Regione Vincenzo Deha rivolto oggidell’Ordine in conferenza stampa. Non bastasse che sono costrette ad operare con una pesante carenza di personale, senza strumenti e mezzi adeguati per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, adesso si ritrovano anche il dito puntatoda parte di chi ha permesso che nel post-lockdown in Campania si facesse tutto e il contrario di tutto in assoluta libertà e nella più totale assenza di regole, salvo poi, magicamente, tornare ad atteggiarsi a sceriffo dopo essere stato rieletto”. Così in una nota stampa Francesco Maria, vice-coordinatore regionale di ...

dariofrance : #iohoimmuni. Ditelo con forza a tutti. Scaricare @immuni_app è un dovere morale per proteggere gli altri prima di… - forza_italia : Rapporto Italia-Cina. Di Mao. - CarloCalenda : No. Coalizioni con Lega, FdI e M5S sono impraticabili. Forza Italia governa in UE con SeD, è atlantista e non mette… - _Azzurra_87 : RT @GiorgioBergesio: La nostra forza, la nostra saggezza, le nostre radici, è questo il mondo dei nonni. Un Paese che non si prende cura di… - Piero71798074 : @UgoCutilliPhoto @forza_italia Scusami Scritto male. Parlavo di Forza Italia, sempre europeisti a sproposito. Guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Tajani: Salvini alleato ma io uso toni diversi, Forza Italia pro Mes TGCOM Avezzano, alla vigilia del ballottaggio, intervista con Gianni Di Pangrazio nel confronto a distanza con Tiziano Genovesi

«C’è stata anche l’irresponsabilità di qualcuno che in maniera assolutamente impropria ha cercato di far passare la notizia che Forza Italia avrebbe chiuso un accordo con Genovesi, immediatamente ...

Gregoretti, Fratelli d'Italia: domani a Catania incontro Meloni-Salvini-Tajani

incontro in Piazza Duomo a Catania tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Al termine ...

