(Di venerdì 2 ottobre 2020) BARI -per il fortedi burrasca dai quadranti meridionali su tutta ladelle ore 21.00 di oggi per le successive 24 ore. Lo comunica la Protezione civile che ha emanato ...

RegLiguria : OGGI E DOMANI MAREGGIATA INTENSA E VENTI DI BURRASCA FORTE ?? Oggi è attesa da sud/sud est, domani da libeccio. Ond… - sulsitodisimone : @FabioAlbano2 Sulla costa potrebbero essere anche più forti le raffiche... - LaGazzettaWeb : Forti raffiche di vento in Puglia, scatta l'allerta arancione - TgrRaiTrentino : Maltempo: in arrivo forti piogge e raffiche di vento. A Feltre (Belluno) domani scuole chiuse - Daniela04738640 : RT @RegLiguria: OGGI E DOMANI MAREGGIATA INTENSA E VENTI DI BURRASCA FORTE ?? Oggi è attesa da sud/sud est, domani da libeccio. Onda signif… -

Ultime Notizie dalla rete : Forti raffiche

La Gazzetta del Mezzogiorno

Il maltempo non risparmia il Lazio, dove è stata diramata l'allertameteo gialla. Il centro funzionale Regionale ha reso noto il provvedimento della protezione civile, in vigore da ...Acqua alta a Venezia, sabato si alza il Mose. Esonda un torrente nello Spezzino. Allerta arancione in Piemonte e in Emilia-Romagna ...