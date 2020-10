“Forse ho il cancro” Choc a UeD | le parole del corteggiatore rimbombano nello studio Gemma Galgani in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La puntata è finita conin, colpita per essere stata presa in giro un’altra volta. Forse è destino che la dama non riesca a trovare l’amore. Eppure, dopo la brutta e chiacchierata esperienza con Nicola Vivarelli,sembrava aver trovato una sua dimensione. Con Paolo le cose sembravano poter funzionare e invece è stata l’ennesima delusione. Ma non è stata lei la protagonista della puntata che anzi ha visto un altro protagonista brillare: proprio Paolo che ha confessato di essersi sottoposto ad un’ecografia, ma di non avere ancora i risultati. Il responso, infatti, arriverà solo lunedì. “Ho un problema abbastanza serio e non so se tornerò. Non so se è un tumore o ...