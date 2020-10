Formula 1 - Honda si ritira alla fine del 2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un fulmine a ciel sereno: Honda Motor Company ha annunciato che si ritirerà dalla Formula 1 al termine della prossima stagione. I team Red Bull Racing e AlphaTauri dovranno ora rivedere i propri piani in vista del 2022, anno in cui saranno introdotti i nuovi regolamenti tecnici.Revisione dei piani futuri. Honda ha deciso di rivedere i piani industriali e di motorsport, anche alla luce della delicata situazione economica globale legata alla pandemia di coronavirus. Ufficialmente, la casa automobilistica giapponese lascia la Formula 1 per concentrarsi su iniziative legate alla salvaguardia dell'ambiente e al raggiungimento della neutralità delle emissioni.Un ritorno complicato. La Honda ha affrontato l'era ibrida della ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un fulmine a ciel sereno:Motor Company ha annunciato che si ritirerà d1 al termine della prossima stagione. I team Red Bull Racing e AlphaTauri dovranno ora rivedere i propri piani in vista del 2022, anno in cui saranno introdotti i nuovi regolamenti tecnici.Revisione dei piani futuri.ha deciso di rivedere i piani industriali e di motorsport, ancheluce della delicata situazione economica globale legatapandemia di coronavirus. Ufficialmente, la casa automobilistica giapponese lascia la1 per concentrarsi su iniziative legatesalvaguardia dell'ambiente e al raggiungimento della neutralità delle emissioni.Un ritorno complicato. Laha affrontato l'era ibrida della ...

F1inGenerale_ : F1 | [UFFICIALE] – Honda lascia la Formula 1 nel 2021 - SkySport : RT @SkySportF1: Honda lascia il Mondiale di Formula 1 alla fine del 2021: è ufficiale #SkyMotori #F1 #Formula1 - Mat14_05 : Notizia Bomba.. #blogdelring #Honda #F1 #redbull #AlphaTauri @il_ring HONDA ABBANDONA LA FORMULA 1 - SkySportF1 : Honda lascia il Mondiale di Formula 1 alla fine del 2021: è ufficiale #SkyMotori #F1 #Formula1 - elliotaldstan : Raga comunque questa cosa di Honda anche lascia potrebbe non essere negativa per Max. In fondo era lui che si lamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Honda F1, Honda lascia il Mondiale di Formula 1 alla fine del 2021: è ufficiale Sky Sport F1, Honda lascia il Mondiale di Formula 1 alla fine del 2021: è ufficiale

La casa giapponese ha annunciato che lascerà il campionato del mondo di Formula 1 al termine della stagione 2021. Si tratta del terzo addio al Circus dopo quelli del 1968 e del 2008 ...

La Honda annuncia l’addio alla Formula 1 al termine del Mondiale 2021

Europa League, brivido Milan: passa dopo 24 rigori contro il Rio Ave I tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 1-1 Ai supplementari il Milan segna il 2-2 al minuto 120 Per stabilire il ...

La casa giapponese ha annunciato che lascerà il campionato del mondo di Formula 1 al termine della stagione 2021. Si tratta del terzo addio al Circus dopo quelli del 1968 e del 2008 ...Europa League, brivido Milan: passa dopo 24 rigori contro il Rio Ave I tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 1-1 Ai supplementari il Milan segna il 2-2 al minuto 120 Per stabilire il ...