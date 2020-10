Fora lo pneumatico e le ruba effetti personali | 45enne arrestato dalla mobile

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinataProcura della Repubblica di Benevento, personale della Squadradi Benevento ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto napoletano di 45 anni nei cui confronti sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di furto aggravato ed indebito utilizzo di una carta di pagamento. Le indagini hanno consentito di accertare che quest’ultimo dapprimava lodi un’autovettura in uso alla vittima, mentre la stessa aveva l’auto in sosta in Viale ...