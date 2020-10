Florenzi, destro al volo vincente: il primo gol con la maglia del Psg è una magia (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il primo gol della sesta giornata di Ligue 1 porta la firma di Alessandro Florenzi, che sblocca l’anticipo Psg-Angers e lo fa con una magia. L’ex terzino della Roma segna infatti il suo primo gol con la maglia dei parigini grazie a un destro al volo che s’insacca alle spalle del portiere avversario. Florenzi raccoglie una respinta della difesa e, dopo aver controllato la palla, lascia partire un lob che non lascia scampo a Bernardoni e porta in vantaggio il Psg. In alto il filmato della rete. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilgol della sesta giornata di Ligue 1 porta la firma di Alessandro, che sblocca l’anticipo Psg-Angers e lo fa con una. L’ex terzino della Roma segna infatti il suogol con ladei parigini grazie a unalche s’insacca alle spalle del portiere avversario.raccoglie una respinta della difesa e, dopo aver controllato la palla, lascia partire un lob che non lascia scampo a Bernardoni e porta in vantaggio il Psg. In alto il filmato della rete.

