Flavio Briatore: “Trump con il Covid? Risalirà in modo schiacciante nei sondaggi. In Italia politici scarsi scelgono gente scarsa come loro” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La notizia della positività di Trump al Covid non è assolutamente una strategia per risalire nei sondaggi. Vedrete che risalirà in maniera schiacciante, Biden è cotto: durante il confronto dell’altra sera sembravano due ubriachi al bar che litigavano, una follia”. Ospite stamane della nuova trasmissione radiofonica di Massimo Giletti, ‘Giletti c’è‘, Flavio Briatore commenta così la notizia della positività al Covid di Donald Trump, e la possibilità che possa essere una strategia per acquisire voti. Poi il manager ha detto la sua anche sulla situazione Italiana, intervenendo sulle polemiche di questi giorni relative allo stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La notizia della positività di Trump alnon è assolutamente una strategia per risalire nei. Vedrete che risalirà in maniera, Biden è cotto: durante il confronto dell’altra sera sembravano due ubriachi al bar che litigavano, una follia”. Ospite stamane della nuova trasmissione radiofonica di Massimo Giletti, ‘Giletti c’è‘,commenta così la notizia della positività aldi Donald Trump, e la possibilità che possa essere una strategia per acquisire voti. Poi il manager ha detto la sua anche sulla situazionena, intervenendo sulle polemiche di questi giorni relative allo stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. ...

