Flavia Vento: “Non faccio sesso da più di quattro anni. Dietro le orge c’è Satana, per chi va con i trans ci vuole l’esorcista” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Flavia Vento senza freni a La Zanzara. La showgirl è intervenuta ai microfoni della trasmissione di Radio 24 e si è lasciata andare a considerazioni molto personali, rivelando anche aspetti intimi della sua vita privata. “I cani sono la mia vita. Sono single da anni e i cani per me sono più importanti dei maschi. Non ho più bisogno di queste cose, sono stata delusa dagli uomini e non mi interessano più. Mi hanno preso in giro troppi uomini, nun se po’, invece di farmi prendere in giro da quattro imbecilli sto meglio coi miei cani”, ha detto. Ma non è tutto: “Non ho più alcuno stimolo carnale, sessuale, niente. Non mi interessa più, non me ne frega niente, uno mi ha messo le corna, uno se n’è andato con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)senza freni a La Zanzara. La showgirl è intervenuta ai microfoni della trasmissione di Radio 24 e si è lasciata andare a considerazioni molto personali, rivelando anche aspetti intimi della sua vita privata. “I cani sono la mia vita. Sono single dae i cani per me sono più importanti dei maschi. Non ho più bisogno di queste cose, sono stata delusa dagli uomini e non mi interessano più. Mi hanno preso in giro troppi uomini, nun se po’, invece di farmi prendere in giro daimbecilli sto meglio coi miei cani”, ha detto. Ma non è tutto: “Non ho più alcuno stimolo carnale, sessuale, niente. Non mi interessa più, non me ne frega niente, uno mi ha messo le corna, uno se n’è andato con una ...

Noovyis : (Flavia Vento: “Non faccio sesso da più di quattro anni. Dietro le orge c’è Satana, per chi va con i trans ci vuole… - FQMagazineit : Flavia Vento: “Non faccio sesso da più di quattro anni. Dietro le orge c’è Satana, per chi va con i trans ci vuole… - Amore4Zampe : Lo sfogo di Flavia Vento contro i 'traditori ' ---->>> - salvatrash1 : Signorini durante un'intervista con Parpiglia ha detto che Flavia Vento non tornerà essendosi ritirata (peccato ci… - lamescolanza : Flavia Vento: «Non ho rapporti da quattro anni, per me i cani sono più importanti dei maschi» -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento: “Non faccio sesso da più di quattro anni. Dietro le orge c’è Satana, per chi va… Il Fatto Quotidiano flavia vento piange per i cani 2

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...

GF VIP 5, indiscrezione bomba: presto due ingressi clamorosi?

Un'indiscrezione bomba sul GF VIP 5: presto nella casa più spiata d'Italia potrebbero esserci due ingressi veramente clamorosi ...

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...Un'indiscrezione bomba sul GF VIP 5: presto nella casa più spiata d'Italia potrebbero esserci due ingressi veramente clamorosi ...