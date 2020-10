Fit | prima riunione per il nuovo Consiglio Federale | presenti Binaghi e 14 consiglieri

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildella Federazione Italiana Tennis si è riunito oggi venerdì 2 ottobre per lavolta a Roma. Oltre ad Angelo, eranoanche i 14, vale a dire Giovanni Milan, Raimondo Ricci Bitti e Giulia Soresina in quota atleti; Roberta Righetto e Graziano Risi come rappresentanti dei tecnici; Sabina Barban Moggian, Sebastiano Monaco, Gabriele Palpacelli, Roland Sandrin, Guido Turi, Isidoro Carmine Alvisi, Chiara Appendino, Donato Calabrese, Pierangelo Frigerio in quota affiliati.