Fiorentina-Sampdoria | Ranieri | “Siamo tornati squadra | che gol ha fatto Verre! Ramirez? Dico la mia”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Vittoria esterna e primo successo stagionale per lache ha superato 2-1 in trasferta la.Il gol straordinario messo a segno da Valerio Verre ha permesso agli uomini guidati da Claudiodi portare a casa una vittoria importante. Le parole del tecnico blucerchiato rilasciate a Sky Sport."Le prime due sono state non-partite, ma ho finalmente rivisto unacompatta, convinta e che si aiuta: mi sono veramente piaciuti nonostante qualche errore, che ci sta sempre. Gaston? Con Gaston ho un bellissimo rapporto, e gli ho detto che se era preoccupato non avrebbe giocato, altrimenti sì. Lui ha risposto da campione, non so se rimarrà. Il mercato mentre si gioca è una cosa assurda, tanto fanno tutto negli ultimi giorni: ma allora fatelo prima, ...

Federico a oggi è un nostro giocatore e per questo è sceso in campo". Dopo la sconfitta per 2-1 della Fiorentina contro la Sampdoria, Giuseppe Iachini commenta così la vicenda che vede l'esterno della ...Firenze, 2 ottobre 2020 - "Non ho avuto indicazioni particolari su Chiesa da parte della società, si sta allenando bene e ha giocato come in altre partite. Federico a oggi è un nostro giocatore e per ...