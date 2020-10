Fiorentina-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fiorentina e Sampdoria scendono in campo all’Artemio Franchi per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I toscani dopo il successo del debutto hanno subito una roboante rimonta nel confronto di San Siro con l’Inter. Iniziata male invece la stagione dei liguri guidata da Ranieri già incappati in due sconfitte. L’appuntamento con il match è fissato per le ore 20.45 di venerdì 2 ottobre, Sky Sport Serie A trasmetterà l’incontro disponibile anche in streaming grazie la piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020)scendono in campo all’Artemio Franchi per la terza giornata del campionato di. I toscani dopo il successo del debutto hanno subito una roboante rimonta nel confronto di San Siro con l’Inter. Iniziata male invece la stagione dei liguri guidata da Ranieri già incappati in due sconfitte. L’appuntamento con il match è fissato per le ore 20.45 di venerdì 2 ottobre, Sky SportA trasmetterà l’incontro disponibile anche ingrazie la piattaforma di Sky Go.

