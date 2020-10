Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni: ultima per Chiesa? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al “Franchi”, Fiorentina-Sampdoria apre la terza giornata di Serie A. Le probabili formazioni del match: Iachini senza Pezzella, Ranieri col 4-4-1-1 All’Artemio Franchi di Firenze si apre la terza giornata di Serie A con l’anticipo del venerdì tra Fiorentina-Sampdoria. Una sfida che mette due squadre partite in maniera differente. I gigliati hanno ottenuto un successo contro il Torino all’esordio per poi essere beffati negli ultimi minuti nel rocambolesco 3-4 contro l’Inter a San Siro. Invece la Doria è reduce da due pesanti ko: il primo per 3-0 contro la Juventus allo Stadium, seguito dalla rimonta da 2-0 a 2-3 contro il neo-promosso Benevento di Filippo Inzaghi. Il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 20:45 con ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al “Franchi”,apre la terza giornata di Serie A. Ledel match: Iachini senza Pezzella, Ranieri col 4-4-1-1 All’Artemio Franchi di Firenze si apre la terza giornata di Serie A con l’anticipo del venerdì tra. Una sfida che mette due squadre partite in maniera differente. I gigliati hanno ottenuto un successo contro il Torino all’esordio per poi essere beffati negli ultimi minuti nel rocambolesco 3-4 contro l’Inter a San Siro. Invece la Doria è reduce da due pesanti ko: il primo per 3-0 contro la Juventus allo Stadium, seguito dalla rimonta da 2-0 a 2-3 contro il neo-promosso Benevento di Filippo Inzaghi. Il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 20:45 con ...

