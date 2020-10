Fiorentina-Sampdoria | Biraghi vicino al gol DIRETTA

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sampdoria

41' - CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! Ceccherini strattona Quagliarella e l'arbitro non ha dubbi: penalty per i blucerchiati. 40' - Castrovilli! Finalmente si fa rivedere anche la Fiorentina in ...Il turno che inizierà oggi, 2 ottobre alle ore 20:45, con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Sampdoria, sarà un turno particolare. Infatti, la partita tra Genoa e Torino è stata rinviata ...