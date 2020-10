Fiorentina, Milik a un passo: il Napoli al lavoro per il rinnovo, poi il prestito (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arkadiusz Milik si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante del Napoli, dopo il mancato accordo con la Roma, non resterà alla corte di Gattuso per scaldare la panchina e si è subito accordato con il club viola. Si tratta di un’operazione da 5 milioni per il prestito oneroso più eventuali altri 25 per il riscatto, che resta con la formula del diritto e non dell’obbligo per i viola. Innanzitutto, però, il centravanti polacco dovrà prolungare il contratto in scadenza. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arkadiuszsi appresta a diventare un nuovo giocatore della. L’attaccante del, dopo il mancato accordo con la Roma, non resterà alla corte di Gattuso per scaldare la panchina e si è subito accordato con il club viola. Si tratta di un’operazione da 5 milioni per iloneroso più eventuali altri 25 per il riscatto, che resta con la formula del diritto e non dell’obbligo per i viola. Innanzitutto, però, il centravanti polacco dovrà prolungare il contratto in scadenza.

