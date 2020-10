Film e serie tv di Alessandra Mastronardi, la carriera della protagonista de L’Allieva (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono tanti i Film e serie tv di Alessandra Mastronardi, la protagonista de L’Allieva, richiesta anche all’estero. L’attrice, nata a Napoli il 18 febbraio 1986, è nota al pubblico per avere ricoperto il ruolo di Eva Cudicini nella fiction Mediaset I Cesaroni e la parte di Alice Allevi ne L’Allieva. All’età di cinque anni si trasferisce a Roma, dove inizia i suoi studi. Esordisce da giovanissima, nel 1998, nella serie Amico Mio 2; seguono poi diverse parti in alcune produzioni televisive e cinematografiche. La svolta arriva nel 2006 con I Cesaroni, fiction Mediaset di successo che la vede recitare accanto a Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Grazie all’interpretazione di Eva Cudicini, ruolo che ricopre fino alla quarta stagione, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono tanti itv di, lade L’Allieva, richiesta anche all’estero. L’attrice, nata a Napoli il 18 febbraio 1986, è nota al pubblico per avere ricoperto il ruolo di Eva Cudicini nella fiction Mediaset I Cesaroni e la parte di Alice Allevi ne L’Allieva. All’età di cinque anni si trasferisce a Roma, dove inizia i suoi studi. Esordisce da giovanissima, nel 1998, nellaAmico Mio 2; seguono poi diverse parti in alcune produzioni televisive e cinematografiche. La svolta arriva nel 2006 con I Cesaroni, fiction Mediaset di successo che la vede recitare accanto a Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Grazie all’interpretazione di Eva Cudicini, ruolo che ricopre fino alla quarta stagione, ...

Può sembrare un’affermazione azzardata quella di Norman Reedus, l’attore che da oltre una decade presta il volto a Daryl Dixon, arciere solitario e uno dei protagonisti ...

L'autunno di Sky parte col botto, con l'arrivo di Lovecraft Country, We Are Who We Are di Guadagnino e l'episodio finale di The Walking Dead 10.

