Film Commission | no a scarcerazione dei due contabili della lega

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Restano agli arresti domiciliari iAlberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Lo ha deciso il Tribunale del Risame di Milano respingendo la richiesta di revocamisura cautelare presentata nei giorni scorsi dal loro difensore, l'avvocato Piemaria Corso. Secondo i giudici del collegio presieduto da Maria Cristina Mannocci, nei confronti di Di Rubba (ex presidente di LombardiaComission e attuale direttore amministrativoal Senato) e di Manzoni (revisore dei conti del Carroccio alla Camera) sussistono esigenze cautelari tali da giustificare la misura degli arresti domiciliari.I due, arrestati il 10 settembre scorso insieme al commercialista Michele Scillieri (titolare dello studio milanese dove nel 2017 venne ...

Il Tribunale del Riesame di Milano nelle scorse ore ha confermato la misura degli arresti domiciliari per Alberto Di Rubba e a Andrea Manzoni, revisori contabili per la Lega in Parlamento, nell'inchie ..."Ammetto di aver fatto più operazioni industriali sul territorio bergamasco ma mi accostano a determinate situazioni solo perché il mio consulente si chiamava Alberto Di Rubba, legato al movimento pol ...