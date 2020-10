Fifa, i club potranno rifiutarsi di dare giocatori alla Nazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Fifa ha deciso che per tutto il 2020 i club potranno rifiutarsi di concedere i propri tesserati alle rappresentative nazionali anche per le partite ufficiali. Una decisione che il massimo organo calcistico mondiale ha approvato e poi condiviso con le 211 federazioni affiliate e le 6 confederazioni continentali. La Fifa ha preso questa decisione per salvaguardare le società e ridurre i rischi di contagio. I club potranno dire no alla convocazione di un proprio giocatore se è previsto un periodo di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni nella nazione del club obbligato a liberare il giocatore o in quella dove la selezione Nazionale sarà impegnata.Inoltre, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laha deciso che per tutto il 2020 idi concedere i propri tesserati alle rappresentative nazionali anche per le partite ufficiali. Una decisione che il massimo organo calcistico mondiale ha approvato e poi condiviso con le 211 federazioni affiliate e le 6 confederazioni continentali. Laha preso questa decisione per salvaguarle società e ridurre i rischi di contagio. Idire noconvocazione di un proprio giocatore se è previsto un periodo di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni nella nazione delobbligato a liberare il giocatore o in quella dove la selezionesarà impegnata.Inoltre, ...

