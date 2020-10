FIFA, decisione per ridurre i contagi: i club potranno opporsi alle convocazioni in Nazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) La FIFA ha preso una decisione drastica col fine di ridurre i casi di contagio fra calciatori: d’ora in poi, infatti, i club potranno rifiutarsi di concedere i propri tesserati alle rappresentative nazionali anche per le partite ufficiali. Le società infatti potranno opporsi alla convocazione di un proprio giocatore se è previsto un periodo di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni nella nazione del club obbligato a liberare il giocatore o in quella dove la selezione Nazionale sarà impegnata. Inoltre, potranno dire no se è prevista una restrizione ai trasferimenti tra i due Paesi e non sia garantita dalle autorità ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laha preso unadrastica col fine dii casi dio fra calciatori: d’ora in poi, infatti, irifiutarsi di concedere i propri tesseratirappresentative nazionali anche per le partite ufficiali. Le società infattialla convocazione di un proprio giocatore se è previsto un periodo di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni nella nazione delobbligato a liberare il giocatore o in quella dove la selezionesarà impegnata. Inoltre,dire no se è prevista una restrizione ai trasferimenti tra i due Paesi e non sia garantita dautorità ...

