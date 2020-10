FIFA, assist ai club per fronteggiare l'allarme covid Covid: importante novità sulle convocazioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) I club potranno stoppare i giocatori convocati dalle nazionali a causa del Covid: le ultimissime notizie Leggi su 90min (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ipotranno stoppare i giocatori convocati dalle nazionali a causa del: le ultimissime notizie

FIFA, assist ai club per fronteggiare l'allarme covid Covid: importante novità sulle convocazioni

Novità nel mondo del calcio. Stando a quanto riferito da Calcio&Finanza, la FIFA tende la mano ai club che da oggi avranno la possibilità di stoppare i giocatori convocati dalle nazionali. In queste ...

FIFA 21, rivelata la 1ª Squadra della Settimana su FUT: presenti 3 calciatori della Serie A

Attraverso un tweet rilasciato sul profilo Twitter ufficiale, la EA SPORTS ha rivelato la prima Squadra della Settimana (Team of the Week) di FIFA ...

